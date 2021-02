Ufficiale: Hrvoje Peric torna a vestire la maglia di Trieste

La Pallacanestro Trieste 2004 ha ufficializzato il ritorno di Hrvoje Peric per sostituire l’infortunato Andrej Grazulis. Il lungo croato ha firmato un contratto della durata di 30 giorni, con opzione per un altro mese e sarà già disponibile per le Final Eight di Coppa Italia. Ad annunciarlo è stato il presidente del club giuliano Mario Ghiacci nel corso della conferenza stampa di presentazione della Coppa nazionale svoltasi in mattinata.

Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

“Graziulis ha avuto un problema al ginocchio che lo terrà lontano dal parquet per 4 o 6 settimane, visto che abbiamo scelto di optare per l’intervento chirurgico. Questa per noi sarà un’assenza pesante, come abbiamo già potuto vedere domenica scorsa nel match contro Brescia, e il nostro roster non può sopportare a lungo questa situazione. Per questo motivo, a conferma della grande vicinanza della società, dopo le adeguate valutazioni fatte anche con coach Dalmasson, abbiamo scelto di intervenire sul mercato con l’innesto di Hrvoje Peric. Il giocatore ha accettato con grande gioia il ritorno a Trieste e già questa sera arriverà in città per un primo allenamento, inoltre domani partirà per Milano con il resto del gruppo. Il croato ha firmato un contratto di un mese, con l’opzione per un secondo. Non escludiamo comunque che possa rimanere con noi fino al termine della stagione, ma saranno valutazioni che affronteremo in futuro.”