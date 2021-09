Ufficiale il ritorno di Antimo Martino sulla panchina della Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione della prima squadra ad Antimo Martino. Quello di Martino è, naturalmente, un ritorno sulla panchina della Effe, sulla quale il 43enne coach nativo di Isernia è già stato nel biennio 2018/20, conquistando nella prima stagione la promozione diretta in serie A, la Supercoppa LNP e portando, nell’anno successivo, la squadra al sesto posto in classifica, alla semifinale di Coppa Italia e alla qualificazione in BCL Champions League, prima della sospensione del campionato (marzo 2020) dovuta all’emergenza sanitaria. Antimo Martino si è formato, cestisticamente, alla Virtus Roma, dove ha ricoperto per nove stagioni consecutive (dal 2005 al 2014) il ruolo di vice allenatore di una squadra che è arrivata a disputare anche due finali scudetto e le Top 16 di Eurolega.

Nel quadriennio 2014/18, Martino ha ottenuto importanti risultati da capo allenatore del Basket Ravenna, portando la squadra alle semifinali Playoff di serie A2 e alla finale di Coppa Italia. Nell’ultima stagione agonistica, Martino ha guidato l’Unahotels Reggio Emilia. Ora, le strade delle Fortitudo e di coach Antimo Martino si ricongiungono per far partire un nuovo percorso comune all’insegna delle forti ambizioni e motivazioni reciproche. Antimo Martino dirigerà il primo allenamento oggi pomeriggio, alla ripresa dei lavori della squadra dopo la giornata di riposo di lunedì.

Da parte di tutto il sodalizio della Effe: Bentornato e buon lavoro Antimo!!

Fonte: ufficio stampa Fortitudo Bologna