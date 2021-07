Ufficiale: Jacopo Borra è un nuovo giocatore della Dinamo Sassari

Il lungo italiano classe ’90 agli ordini di coach Cavina nella prossima stagione

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-22 con il centro italiano Jacopo Borra. Nato a Torino, il 9 maggio 1990, arriva in Sardegna per completare la batteria di lunghi a disposizione di coach Demis Cavina, dopo aver giocato le ultime quattro annate in A2 con la maglia di Treviglio.

Piemontese, 215 centimetri per 115 chilogrammi, Jacopo inizia il suo percorso nel mondo della pallacanestro a Moncalieri e cresce nel settore giovanile della Fortitudo Bologna, dove vince nel 2009 il campionato Cadetti e la Coppa Italia. Veste la maglia azzurra nelle rappresentative Under 16, 18 e 20, conquistando nel 2012 diverse convocazioni con la Nazionale maggiore sperimentale guidata da coach Dalmonte. Resta a Bologna fino alla stagione 2009-10 prima di approdare a Treviglio, una piazza che segnerà indelebilmente il suo percorso cestistico in diversi momenti della carriera. Gira l’Italia e le serie minori dalla stagione 2012-13 alla stagione 2016-17: gioca a Pistoia, Omegna, Barcellona, Roseto e Imola. Nell’estate 2017 si concretizza il suo ritorno definitivo alla Blu Basket Treviglio, dopo aver recuperato da un brutto infortunio al ginocchio nell’annata 2018-19 diventa una pedina fondamentale per il roster lombardo, in A2 chiude l’ultimo campionato con una media di 11 punti e 8 rimbalzi.

Fonte: ufficio stampa Dinamo Sassari