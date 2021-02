Ufficiale: Jakub Wojciechowski è un nuovo giocatore di Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Jakub Wojciechowski, nato a Lodz in Polonia, il 9 gennaio 1990, 2.13 di statura, nazionalità sportiva italiana, proveniente dalla Edilnol Biella, in A2. “Abbiamo scelto Jakub per avere maggiore profondità nel settore lunghi ed essere pronti a fronteggiare qualsiasi situazione, con un ragazzo fortemente motivato a cogliere l’occasione che gli è stata prospettata”, dice il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos. “Sono molto felice di avere questa opportunità – dice Wojciechowski -, è un’occasione molto importante per la mia carriera, che spero di sfruttare aiutando la squadra e facendo tutto quello che mi verrà chiesto”.

LA CARRIERA – Arrivato in Italia a 16 anni per giocare nelle giovanili della Benetton Treviso, Jakub Wojciechowski ha giocato anche a Casalpusterlengo, Brescia, Torino, Veroli, Mantova in A2 e in Serie A a Cantù, Cremona, Capo d’Orlando e Brindisi. All’Orlandina, ha prodotto la sua stagione migliore con 8.9 punti e 6.1 rimbalzi di media nella stagione 2017/18. Lo scorso anno era al Legia Varsavia, in passato è stato anche all’Anwil Wloclawek, mentre quest’anno era a Biella in A2 con 10.3 punti e 7.5 rimbalzi a partita.

NOTE – Wojciechowski ha fatto parte delle Nazionali giovanili polacche, vincendo la medaglia di bronzo agli Europei Under 18 del 2018.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.