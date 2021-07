Ufficiale: la conferma di Luca Severini completa il roster di Tortona

Tra i protagonisti della cavalcata promozione della Bertram con giocate importanti sia in attacco sia in difesa nel corso dei playoff, Luca Severini indosserà la canotta con il Leone sul petto anche nella stagione 2021/22, la prima in Serie A nella storia del Club.

Arrivato a Tortona alla fine di gennaio del 2020, il giocatore classe ‘96 è sceso in campo con la maglia numero 20 in 57 partite – suddivise tra tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria del campionato nel 2020/21 con quasi 6 punti di media nei playoff. Tiratore da tre punti affidabile e giocatore utile per la sua versatilità, si appresta a cominciare la terza stagione in bianconero.

ʺSono molto contento di restare ancora a Tortona. Ringrazio tutta la società per l’opportunità – le parole dell’ala bianconera – e non vedo l’ora di cominciare questa esperienza in Serie Aʺ.

Fonte: ufficio stampa Derthona Basket