Ufficiale: la Dinamo Sassari e Gianmarco Pozzecco si separano

La Dinamo Sassari e coach Gianmarco Pozzecco si separano dopo tre anni, a comunicarlo è stata la stessa società sarda attraverso il proprio sito ufficiale.

Di seguito il comunicato del club sassarese.

La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con coach Gianmarco Pozzecco. Al tecnico arrivato in Sardegna nel febbraio 2019 il ringraziamento da parte della società: “Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni sulla panchina biancoblu _dice il presidente Stefano Sardara_: nonostante oggi le nostre strade si separino i due trofei vinti insieme, la Fiba Europe Cup e la Supercoppa Italiana 2019, sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune. A Gianmarco l’augurio per un brillante prosieguo di carriera”.

Il saluto di Gianmarco Pozzecco: “Voglio ringraziarvi, grazie a tutti. Per sempre uno di voi“.

Sassari, 31 maggio 2021

Fonte: Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna

