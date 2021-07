Ufficiale: la Fortitudo Bologna annuncia l’ingaggio di Malachi Richardson

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Malachi Richardson.

Nato il 5 gennaio 1996 a Trenton (New Jersey), ala di 198 cm, Richardson cresce cestisticamente alla Syracuse University dove, nella stagione 2015/16 (su 37 partite giocate), mantiene una media di 13,4 punti e 4,4 rimbalzi, segnando 17 punti contro North Carolina nella semifinale della Final Four NCAA. Al termine di un’annata contraddistinta da continui, costanti miglioramenti, le prestazioni di Malachi gli consentono di essere scelto con il n. 22 al primo giro del Draft NBA del 2016 dagli Charlotte Hornets.

Nel biennio 2016/18, gioca complessivamente 50 partite nella NBA con la maglia dei Sacramento Kings e 17 gare in G League negli Stockton Kings mentre, nella stagione 2018/19, si trasferisce ai Toronto Raptors (con i quali gioca 24 partite), prima di chiudere l’annata in G League ai Raptors 905 , squadra affiliata a Toronto.

Nell’estate 2019, Richardson si accorda con gli israeliani dell’Hapoel Holon, con i quali si mantiene in doppia cifra realizzativa di media, prima di ricevere la chiamata della Vanoli Cremona.

Nel massimo campionato italiano, Malachi gioca sei partite nella stagione 2019/20, ad una media di 11,8 punti realizzati (con il 46,2 % dalla lunga distanza), 3,5 rimbalzi e 1,8 assist.

Nell’ultima stagione agonistica, Richardson torna negli States, giocando nei Canton Charge, franchigia affiliata ai Cleveland Cavaliers.

In una edizione della G League durata soltanto un mese (causa pandemia Covid), Malachi gioca 15 partite, mantenendo una media di 8,4 punti segnati (con il 46% da tre punti) e 3 rimbalzi catturati per partita.

Giocatore atletico e dinamico, Richardson è pronto, ora, per la sua seconda esperienza nella serie A italiana.