Ufficiale: la Germani Brescia chiude il roster con la firma di Paul Eboua

Paul Eboua è un nuovo giocatore della Germani Brescia! L’ex giocatore di Stella Azzurra, Roseto, Pesaro e Long Island Nets va a completare il roster dei biancoblu, andando ad arricchire il reparto lunghi della squadra allenata da coach Alessandro Magro. Eboua, che nei giorni scorsi è stato impegnato nella Summer League di Las Vegas disputata con la casacca dei Milwaukee Bucks, sosterrà le visite mediche tra martedì e mercoledì e poi raggiungerà la squadra nel ritiro di Bormio. Nel corso della prossima stagione, il giocatore camerunense (ma di formazione italiana) vestirà la maglia numero 12.

“La firma di Paul Eboua rappresenta il coronamento di un mercato che ci ha visti pazientare e colpire quando ritenevamo che gli obiettivi fossero quelli giusti – spiega Marco De Benedetto, responsabile scouting di Pallacanestro Brescia -. Paul ha sempre mostrato di avere l’etica personale come primo riferimento personale e, anche per questo, riteniamo che si incastri bene nel nostro progetto, considerando un punto d’onore il fatto che abbia accettato il nostro corteggiamento”. “Paul è un ragazzo giovane, che sa di avere tanto da lavorare, ma sa anche di poter ritagliarsi un ruolo importante nel campionato italiano. Le sue caratteristiche e il suo potenziale potranno rendere la nostra squadra ancora più versatile”.

Nato nel febbraio del 2000 a Yaoundé, capitale del Camerun, Paul Herman Eboua muove i primi passi sul parquet della Stella Azzurra Roma. Nel settore giovanile del club capitolino trascorre tre stagioni (2015-2018) prima di essere trasferito, in prestito, a Roseto in serie A2. Durante l’annata tra le fila degli Sharks colleziona una media di 5.3 punti e 1.5 rimbalzi in 30 gare disputate, per poi accasarsi, sempre in prestito, alla Vuelle Pesaro per la stagione 2019-2020, concludendo l’annata con 7.4 punti e 5.3 rimbalzi di media.

Nel 2020 si dichiara eleggibile al Draft NBA, dirottando tuttavia in G-League per vestire la maglia dei Long Island Nets, squadra affiliata ai Brooklyn Nets. L’esperienza newyorkese frutta 10 presenze, con 2.9 punti e 2.7 rimbalzi in un utilizzo medio di poco più di 12′ di gioco a partita. Terminata la stagione, nel marzo 2021 rientra a Pesaro, dove chiude la stagione mettendo a referto con una media 5.2 punti e 1.5 rimbalzi. Fino a pochi giorni fa è stato impegnato nella Summer League a Las Vegas, disputata con la maglia dei Milwaulkee Bucks.

