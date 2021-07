Ufficiale la prossima destinazione di Vladimir Micov

Niente Partizan Belgrado alla fine per Vladimir Micov, che aveva parlato della trattativa di recente, dopo la separazione con l’Olimpia Milano. Il serbo, 36 anni, non tornerà in patria ma è stato ufficializzato poco fa dal Buducnost. Il club montenegrino parteciperà all’EuroCup proprio come il Partizan.

Micov lascia quindi ufficialmente l’Italia dopo 4 anni a Milano, tornando al Buducnost dove aveva già giocato dal 2005 al 2009, vincendo due campionati montenegrini. Il club sarà nello stesso girone di Venezia e Virtus Bologna in EuroCup. Nell’ultima stagione con Milano, Micov ha mantenuto 6.1 punti di media in Eurolega.