Ufficiale: la Vanoli Cremona ha messo sotto contratto Ismael Sanogo

Vanoli Basket Cremona comunica di aver sottoscritto un accordo per la stagione 2021/22, con opzione per una seconda, con l’atleta Ismael Sanogo.

Nato il 16 luglio 1996 in Costa d’Avorio, Sanogo è un’ala di 203 centimetri per 95 chilogrammi di peso e il suo soprannome è “Ish”. Trasferitosi all’età di quattro anni negli Stati Uniti, dopo un primo periodo passato tra New Orleans e Chicago, Ismael si sposta con la famiglia a Newark, nel New Jersey dove ha l’opportunità di studiare e giocare a basket.

I quattro anni di scuola superiore li passa infatti alla East Side High School di Newark, mettendosi in luce con medie di 11.7 punti, 8.9 rimbalzi, 1.9 assist e 1.4 stoppate e contribuendo a portare la scuola, nel 2014, al suo primo titolo nel torneo della New Jersey State Interscholastic Athletic Association (NJSIAA). Selezionato per la squadra regionale del Jordan Brand Classic 2014, segna 11 punti e sette rimbalzi nell’All-Star Game disputato quell’anno al Barclays Center.

La successiva carriera universitaria la svolge ancora una volta a Newark nel New Jersey. Viene infatti reclutato da coach Kevin Willard per il programma della Seton Hall University, nella prestigiosa Big East Conference. Dopo un primo anno in cui gioca 18 partite con una sola partenza in quintetto, nel 2015/2016, suo anno da sophomore, parte tra i primi cinque in 31 delle 33 partite disputate dai Pirates. Sanogo si dimostra il miglior difensore della squadra chiudendo con una media di 5.0 punti, 7.2 rimbalzi e 1.4 recuperi, unico giocatore della Big East a classificarsi tra i primi 12 della conference per rimbalzi, palle rubate e stoppate; statistiche che gli valgono la nomina nel Big East Championship All-Tournament team. La squadra vince il torneo di conference per la prima volta dal 1993 e si qualifica al tabellone finale NCAA dove esce al primo turno, sconfitta 68-52 da Gonzaga. L‘anno successivo Seton Hall torna a giocarsi il torneo NCAA e anche in questo caso la sconfitta arriva al primo turno ad opera di Arkansas University. Ismael si conferma il miglior difensore della squadra terminando la stagione con 3.0 punti e 5.6 rimbalzi di media in 28 partite. Anche nell’anno da senior è ancora tra i protagonisti al Prudential Center, contribuendo a portare, per il terzo anno consecutivo, la squadra al tabellone finale NCAA. La sconfitta arriva questa volta al secondo turno per mano dei Kansas Jayhawks, dopo la vittoria con il punteggio di 94-83 nella partita d’esordio contro North Carolina State University grazie anche a una sua doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi.

Non scelto al draft NBA del 2018, gioca le due stagioni successive in NBA G League con la canotta dei Long Island Nets. Nella prima scende in campo 25 volte con medie di 2,5 punti e 2 rimbalzi, nella seconda sono 24 le partite disputate con 5.5 punti, 4 rimbalzi e 1 assist di media.

Fonte: ufficio stampa Vanoli Cremona

LEGGI ANCHE: Peppe Poeta rinnova il contratto con la Vanoli Cremona

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.