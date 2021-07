Ufficiale: la Virtus Bologna annuncia a sorpresa Mouhammadou Jaiteh

Virtus Segafredo Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Mouhammadou Jaiteh fino al 2023.

Centro di 211cm, Mouhammadou Jaiteh nasce a Pantin il 27 novembre 1994.

Le parole del Direttore Generale di Virtus Segafredo Bologna Paolo Ronci: “Jaiteh è un giocatore che stavamo osservando da tempo. Ha 26 anni, nazionalità francese e nell’ultimo campionato in Turchia ha chiuso in doppia doppia punti/rimbalzi, con ottime prestazioni contro i top teams Fenerbache ed Efes. Possiede già qualità importanti e pensiamo possa ulteriormente migliorare all’interno della nostra squadra. Virtus Segafredo da il benvenuto a Mouhammadou Jaiteh che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023.”

Si forma in Francia, all’Istituto di INSEP fino al 2012, per poi passare allo Stade Olympique Maritime Boulonnais in LNB Pro B dove vince il premio di MVP e il Most Improved Player.

Dal 2013 al 2016 veste la canotta di Nanterre con cui vince, nel 2015 la FIBA EuroChallenge e viene inserito per tre volte nel miglior quintetto del campionato francese.

Nel 2018 il suo arrivo in Italia all’Auxilium Torino, dove chiude la stagione con 11 punti e 7 rimbalzi di media in 20 minuti di utilizzo. L’anno successivo il passaggio in Russia con la canotta dell’Avtodor Saratov, 14 partite su 19 disputate in doppia cifra di punti segnati.

Nella passata stagione ha giocato nel campionato Turco, tra le fila del Gaziantep: 16.1 punti e 10.8 rimbalzi di media in 28 partite giocate.

Nazionale francese, Mouhammadou ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei del 2015.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Mouhammadou Jaiteh nella grande famiglia bianconera.

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna