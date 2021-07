Ufficiale: la Virtus Bologna annuncia la firma di Michele Ruzzier

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Michele Ruzzier.

Le prime parole di Ruzzier con la canotta della Virtus Segafredo Bologna: “Sono felice ed onorato di iniziare questa nuova avventura. Ringrazio la Società ed il Coach per avermi voluto qui. Sono molto carico, non vedo l’ora di iniziare la stagione e spero di farlo con i tifosi sugli spalti”.

Le parole del Direttore Generale delle V Nere Paolo Ronci: “Con Ruzzier aggiungiamo playmaking ed aggressività, elementi sempre utili nella costruzione di un roster completo. Per venire a Bologna ha dimostrato grande disponibilità e voglia di competere. A nome di Virtus Segafredo diamo il benvenuto a Michele, che ha sottoscritto un contratto al 30 giugno 2023.”

Playmaker di 183cm, Ruzzier nasce a Trieste il 9 febbraio 1993.

Cresciuto nella Azzurra Trieste, esordisce in prima squadra nel 2011 e resta a Trieste fino al 2014. Dal 2014 al 2016 l’approdo nella massima serie tra le fila dell’Umana Reyer Venezia, per poi nella stagione successiva arrivare in prestito alla Fortitudo. Nel luglio 2017 il ritorno in Serie A con la maglia della Vanoli Cremona, dove rimane per tre stagioni e vince, nel 2019, una Coppa Italia.

Nell’ultima stagione disputata ha indossato la canotta della Pallacanestro Varese. Con 9 punti e 5 assist di media a partita, Ruzzier si è piazzato all’ottavo posto della classifica generale degli assist del Campionato italiano.

Con la Nazionale vince l’Europeo Under 20 nel 2013 ed esordisce con la Nazionale maggiore il 20 febbraio del 2020 in occasione della vittoria degli azzurri contro la Russia, valida per la qualificazione agli Europei.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Michele Ruzzier nella grande famiglia bianconera.

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna