Ufficiale: la Virtus Bologna prolunga con Alessandro Pajola fino al 2025

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Alessandro Pajola fino al 2025.

Cresciuto nel settore giovanile virtussino Alessandro debutta in prima squadra nella stagione 2015/2016. 1 Campionato di Serie A2, 1 Basketball Champions League ed una medaglia d’argento conquistata con la Nazionale Under 19 fanno di Pajola uno dei giovani italiani più promettenti del basket europeo.

Luca Baraldi, amministratore delegato di Virtus Segafredo: “A conferma dell’ambizione sportiva e societaria, oggi con orgoglio e felicità, comunichiamo il rinnovo per altri 4 anni del rapporto tra Virtus Segafredo Bologna e Pajola. Ringrazio il dott. Massimo Zanetti per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione. Alessandro è un giocatore che si è consolidato negli anni all’interno del Club e, attraverso la sua leadership, si sta consolidando anche in Nazionale.”

Paolo Ronci, direttore generale delle Vu nere: “Abbiamo stimolato Alessandro fin dall’inizio della nostra gestione a volersi considerare un giocatore con pieno diritto di entrare nelle rotazioni. Oltre a ciò lo abbiamo invitato a sviluppare anche tutti gli aspetti professionali della vita di un atleta. Pajola ha raccolto con grande dedizione gli stimoli proposti e ha mostrato una crescita esponenziale dal punto di vista fisico-tecnico e della maturità sportiva, fino a guadagnare questo riconoscimento e la possibilità di proseguire insieme sino al 2025. Questo importante risultato è frutto del lavoro di tutto lo staff, societario e tecnico, e la dimostrazione che dal settore giovanile di Virtus Segafredo si può arrivare in serie A ed in Nazionale.”

Alessandro Pajola: “In questo rinnovo ci sono tanta soddisfazione e felicità. Sono fiero del percorso svolto fino a qui, sono arrivato in Virtus che avevo solo 15 anni e ho trovato un ambiente che mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come uomo. Mi riempie di orgoglio poter vestire per tanti anni la maglia di un Club importante e storico come la Virtus Segafredo Bologna.”

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.