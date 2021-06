Ufficiale: la Virtus Bologna rinnova con Kyle Weems

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver trovato un accordo con Kyle Weems per il rinnovo contrattuale.

Le parole di Weems: “Io e la mia famiglia siamo davvero emozionati! Ringrazio la Proprietà ed il Club. Ci siamo trovati molto bene a Bologna ed è un onore poter trascorrere altri due anni in questa Società e poter giocare di nuovo davanti ai nostri meravigliosi tifosi. Non vedo l’ora di iniziare la stagione, di conoscere Coach Scariolo, che ho visto allenare la nazionale spagnola per molto tempo, lo Staff, e di lottare insieme ai miei compagni di squadra.”

Le parole del Direttore Generale virtussino, Paolo Ronci: “Dopo una vittoria importante vanno percepiti i valori di nuovi stimoli. Dall’orgoglio di essere Campioni con questa maglia, per questa Proprietà, si deve saltare immediatamente all’ambizione di riprovarci, di rivincere. La sera stessa dello Scudetto, Kyle parlava con noi di Virtus, dei suoi tifosi e di nuove sfide insieme. Poche parole e molto concrete. A nome di Virtus Segafredo esprimo la soddisfazione per il rinnovo contrattuale sino al 30 giugno 2023.”

L’ala del Kansas sarà bianconera per altre due stagioni. Arrivato in Virtus nell’estate 2019, Kyle è stato uno degli assoluti protagonisti della Virtus Segafredo Bologna: 10.2 punti di media in due stagioni di LBA, con il 60,1% da due punti, 39,4% da tre e 83,7% ai liberi. In particolare, nella cavalcata playoff che ha portato la Virtus alla vittoria del 16° scudetto, Weems è risultato un fattore decisivo nella serie finale contro Milano: 15.7 punti di media nelle quattro gare dell’atto finale per l’ala bianconera, con 23 punti e 10 rimbalzi in gara 3 che gli sono valsi la corona di MVP da parte di tifosi e di addetti ai lavori.

Ora Weems è pronto per continuare a difendere i colori bianconeri e a lottare per la maglia delle V Nere.

