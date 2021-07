Ufficiale: la VL Pesaro ha firmato l’esperta guardia americana Vee Sanford

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica l’ingaggio di Vincent Laron (‘Vee’) Sanford III, guardia di 193 cm e 90 kg. Sanford, nato il 5/12/1990 a Lexington (Kentucky), dal 2009 al 2011 è impegnato nel college di Georgetown prima di passare al college di Dayton (dal 2012 al 2014) per ricoprire un ruolo in campo più importante. A Dayton conclude la sua carriera universitaria laureandosi in storia e restando noto per aver realizzato il tiro della vittoria – contro un grande difensore come Aaron Craft – che permette ai Flyers di battere la rivale Ohio State e di qualificarsi sorprendentemente al terzo turno del torneo NCAA.

La carriera professionistica di Sanford inizia in Sudamerica. Nel 2016 lo attende la prima esperienza europea in Germania nel campionato BBL con la maglia dell’Oliver Würzburg. Poi è la volta di quattro stagioni in Francia con Antibes, Chalon, Limoges (con la quale vive un’ottima annata anche in Eurocup) e Pau-Orthez nel recente 2020/2021.

Vincent ha maturato esperienza nel basket europeo con una carriera costantemente in doppia cifra realizzativa e con un grande tiro da tre punti viaggiando sempre oltre il 40%. È noto come realizzatore di talento grazie all’ottimo tiro in uscita dai blocchi e sugli scarichi ed è dotato anche di buon ball handling che riesce a sfruttare per crearsi penetrazioni rapide nel traffico e palleggio arresto e tiro dalla media distanza. Sa giocare bene il pick and roll per costruire situazioni di penetra e scarica e nonostante questa naturale inclinazione offensiva è dotato di mani e piedi rapidi utilissimi per apportare un buon contributo in difesa.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

Pesaro, 17/07/2021