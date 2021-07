Ufficiale: Lodovico Deangeli torna a Trieste dopo le stagioni in A2

Lodovico Deangeli torna all’Allianz Pallacanestro Trieste. Il talento classe 2000 rientra alla base dopo le due stagioni trascorse in prestito in A2, pronto per mettersi a disposizione di Coach Ciani.

“Siamo felici che Lodovico abbia dimostrato di essere il giocatore che sapevamo potesse diventare – spiega il presidente Mario Ghiacci – la stagione a Udine e quella prima a Biella ci restituiscono un giocatore più pronto e maturo, che proseguirà con noi il suo percorso di crescita. Abbiamo fatto un investimento a lungo termine su questo ragazzo, e siamo felici che un triestino, cresciuto nel nostro settore giovanile, sia pronto per dare il suo contributo ai colori biancorossi. Il percorso di Lodovico è quello che speriamo possano fare anche gli altri ragazzi che abbiamo in prestito in varie società, lasciarli crescere nei contesti adatti e magari con meno pressioni di quelle della A1 è una scelta che crediamo paghi sul lungo periodo, sia per la società che per gli stessi giocatori”.

“Le caratteristiche di Lodo – spiega Coach Ciani – sono quelle che possono completare il ventaglio delle soluzioni a disposizione non solo per la temporanea indisponibilità di Campogrande. La sua grande fisicità in fase difensiva e la sua attitudine a coprire più ruoli, oltre al suo ruolo naturale di ala piccola, ci daranno un valore aggiunto E’ bello per la squadra avere tra le proprie fila un prodotto del basket triestino, sono certo che saprà dare il suo contributo e soprattutto saprà cogliere l’occasione per continuare il suo processo di crescita”.

Lodovico Deangeli, nato a Trieste nel 2000, è un’Ala Piccola di 203cm per 90kg.

Cresciuto nelle giovanili biancorosse, nella stagione 2019-2020 si trasferisce in prestito a Biella, in A2. In Piemonte comincia a prendere contatto con il basket dei grandi e i suoi numeri sono quelli tipici di una prima stagione, con 8 presenze all’attivo.

La stagione 20-21 lo vede invece protagonista nelle fila dell’APU a Udine. In terra friulana i numeri si alzano in maniera significativa con 43 presenze, di cui 32 nel quintetto base. Le statistiche di quest’ultimo anno restituiscono all’Allianz Pallacanestro Trieste un giocatore da 152 punti in stagione con 45 rimbalzi offensivi e ben 98 difensivi realizzati in 719 minuti totali giocati.

