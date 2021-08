Ufficiale: Marco Ceron è un nuovo giocatore della Virtus Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Marco Ceron.

Le dichiarazioni di Luca Baraldi, Amministratore Delegato di Virtus Pallacanestro Bologna: “Con l’arrivo di Ceron chiudiamo il mercato di Virtus. Ritengo che Marco possa dare un contributo importante in termini di esperienza e che completi in maniera definitiva il nostro roster. A nome di Virtus Segafredo Bologna diamo il benvenuto a Marco nella famiglia bianconera”.

Guardia di 195cm, Marco Ceron nasce a Mirano il 16 giugno 1992.

Dopo le giovanili a Treviso, Ceron viene ceduto in prestito prima a Recanati e poi a Napoli. Nella stagione 2014/2015 indossa la canotta della Reyer per poi passare successivamente a Pesaro. Con la squadra marchigiana gioca per tre stagioni fino al 2018, diventa capitano e chiude con quasi 6 punti di media in Serie A la sua esperienza in riva all’adriatico. Nelle due stagioni successive indossa la canotta di Brescia e debutta in EuroCup.

Con la Nazionale azzurra è stato un punto fermo delle selezioni giovanili, fino ad arrivare a vincere la medaglia d’argento agli Europei under 20 nel 2011.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Marco Ceron nella grande famiglia bianconera.

