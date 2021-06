Ufficiale: Marcos Delìa confermato dalla Pallacanestro Trieste

Marcos Delìa, fresco di convocazione per le prossime Olimpiadi in maglia albiceleste sarà parte del roster a disposizione di coach Franco Ciani nella prossima stagione sportiva.

“Sono estremamente soddisfatto – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – perché oltre a considerare Marcos un giocatore fondamentale in ottica di squadra, ha anche dimostrato di essere un ragazzo eccezionale, un gran lavoratore. Iniziare il mercato in entrata con una conferma, di questi tempi, è certamente la prova che le scelte fatte sin qui sono state vincenti. Faccio l’in bocca al lupo a Marcos per i prossimi impegni con la nazionale e gli do appuntamento per l’inizio della preparazione”.

Marcos Delìa, nato a Saladillo nel 1992, è arrivato a ottobre in casacca biancorossa e fin da subito si è messo in luce come uno dei lunghi di riferimento del massimo campionato italiano.

Dotato di ottimi movimenti spalle a canestro e di un buon tiro frontale nel pitturato, Delìa ha chiuso la sua seconda stagione italiana con 22 minuti di permanenza media sul parquet, producendo 10.4 punti, 5.4 rimbalzi e 1.6 assist di media a partita, tirando con il 55.8% da due ed il 64.5% in lunetta.

“Confermare Marcos è stata da subito la nostra prima opzione – le parole di coach Franco Ciani – e sono contento di poter contare sui suoi fondamentali, sulla sua visione di gioco e la sua capacità di giocare insieme ai compagni anche per la prossima stagione. L’apporto di un 5 puro come lui dà un’identità chiara e forte alla squadra che sta prendendo forma. L’esperienza olimpica gli darà certamente la carica giusta per poi iniziare la prossima stagione con grinta”.