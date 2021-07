Ufficiale: Myles Carter sarà il centro titolare di Brindisi

L’atleta americano Myles Carter ha sottoscritto un contratto con la Happy Casa Brindisi fino al 30 giugno 2023.

Centro di 206 cm per 104 kg, nato nell’Illinois a Chicago il 15/05/1997, è reduce dalla prima esperienza in Europa nella Turkish Basketball League – al Budo Gemlik – alla media di 15.7 punti (44% da tre), 7.8 rimbalzi e 1.2 stoppate a partita. Il suo percorso cestistico parte da St. Rita of Cascia High School, record di 26-4 da senior, passando per un biennio a Seton Hall dal 2015 al 2017 e gli ultimi due anni di college a Seattle University. Nella stagione 2018/19 realizza 12.9 punti di media e 11 doppie doppie risultando il miglior stoppatore (1.8) e il terzo rimbalzista (7.9) della Western Athletic Conference. Prestazioni che gli valgono la menzione nell’All-Defensive Team WAC e All-District Second Team NCAA Division I.

Benvenuto a Brindisi, Myles!

