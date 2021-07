Ufficiale: Nick Perkins rinnova per due anni con Brindisi

L’atleta americano Nick Perkins ha rinnovato il contratto con la Happy Casa Brindisi fino al 30 giugno 2023.

Il centro biancoazzurro ha disputato la sua prima stagione in Europa, e in Italia, alla media di 13.4 punti e 5.4 rimbalzi in regular season LBA e 13 punti e 7 rimbalzi nel corso dei playoff scudetto. Una crescita costante di partita in partita confermata anche in Basketball Champions League, competizione in cui ha registrato una media di 12.6 punti più 6 rimbalzi nei match europei.

Nick e la New Basket Brindisi: un binomio che proseguirà per altre due stagioni sportive.

Fonte: ufficio stampa New Basket Brindisi