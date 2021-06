Ufficiale: Pozzecco è l’assistant coach di Messina all’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano ha nominato Gianmarco Pozzecco assistente allenatore della prima squadra completando lo staff tecnico che, agli ordini del Capo Allenatore Ettore Messina, comprende ancora Mario Fioretti, Stefano Bizzozero e Marco Esposito.

“L’opportunità di lavorare accanto a Ettore Messina rappresenta un’occasione unica, la migliore che mi potesse capitare in questo momento, anche in un ruolo differente rispetto a quello che avevo la stagione scorsa – dice Gianmarco Pozzecco -. Affronto questa esperienza con grande entusiasmo, umiltà e senso di responsabilità. Il mio compito sarà lo stesso che avranno gli altri assistenti, ovvero creare le condizioni ideali per permettere al Capo allenatore di prendere le decisioni migliori per la squadra”.

Gianmarco Pozzecco è nato a Gorizia il 15 settembre 1972. Da giocatore, ha giocato a Udine, Livorno, Varese, Fortitudo Bologna, Saragozza, Khimki Mosca, Capo d’Orlando. Ha vinto lo scudetto 1999 a Varese. In Nazionale, ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2004. Da allenatore, ha allenato a Capo d’Orlando, Varese, al Cedevita Zagabria (da assistente di Veljko Mrsic), Fortitudo (in A2) e Sassari dove ha vinto la FIBA Europe Cup 2019 e la Supercoppa 2019, oltre a raggiungere la finale scudetto del 2019.