Ufficiale: Reggio Emilia aggiunge anche Brynton Lemar

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta statunitense Brynton Lemar.

Guardia di 193 centimetri nativa di San Diego, classe 1995, Lemar è uscito nel 2017 dall’ateneo di University of California Davis.

La sua carriera europea parte dalla Francia, con le maglie di Nancy e Caen, prima di passare in Ungheria al Soproni e, nel corso dell’ultima stagione, in Polonia con lo Start Lublin, chiudendo la sua esperienza con quasi 17 punti, 4.2 rimbalzi e 3.9 assist di media.

Nell’attuale campionato ha vestito fino ad ora la casacca della formazione turca del Gaziantep, producendo 11 punti e 2 assist di media in 17 gare e 24’ di utilizzo.

Queste le parole del DG Filippo Barozzi: “Abbiamo deciso di dare un nuovo volto tecnico alla squadra, intervenendo sia nei lunghi che negli esterni. Lemar è una guardia versatile con trattamento di palla, buona capacità di attaccare il ferro ed inoltre aggiungerà fisicità al nostro pacchetto guardie. Si tratta di un ragazzo emergente che sta crescendo dopo esperienze in Francia, Ungheria e Polonia oltre a questa prima parte di stagione disputata in Turchia. La sua freschezza ed il suo dinamismo potranno essere d’aiuto al reparto esterni”.

“Sono grato alla Pallacanestro Reggiana per avermi dato l’opportunità di approdare in un grande club – queste le parole di Lemar – sono galvanizzato dall’idea di giocare con questi compagni e questo coaching staff, darò il massimo. Ho sentito solo grandi parole per questa società e questa città, che so avere una grande tradizione ed un grande seguito. Non vedo l’ora di mostrare a tutti le mie qualità ed aiutare la società a vincere più partite possibili”.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Reggiana

