Ufficiale: Reggio Emilia conferma l’americano Justin Johnson

Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo biennale, con opzione d’uscita in favore del club dopo la prima stagione, con l’atleta statunitense Justin Blake Johnson, che inizierà quindi la sua seconda annata consecutiva in biancorosso.

Ala/centro di 200 centimetri classe 1996, Johnson ha vestito le maglie italiane di Cagliari e Pistoia, prima di approdare alla UNAHOTELS Reggio Emilia nell’estate 2020.

Per lui in 20 partite disputate in Serie A, 7.1 punti e 5.6 rimbalzi di media a partita in 21.8’ di gioco, oltre alle due gare disputate nella seconda “bolla” di FIBA Europe Cup.

Questo il commento del DS Filippo Barozzi: “Con la firma di Justin Johnson diamo continuità ad un percorso iniziato la scorsa stagione con un ragazzo che ha sempre mostrato grande motivazione, attaccamento alla società e che ha tutte le caratteristiche tecniche e di età per inserirsi all’interno del gruppo che stiamo costruendo. Justin potrà aiutare il reparto lunghi grazie alla sua versatilità in campo ed alla sua grande energia. Riteniamo che possa ancora avere ampi margini di crescita e trovare maggiore costanza di rendimento nel suo secondo anno in biancorosso”.

Queste le parole di Justin Johnson: “Sono davvero super-contento di tornare a vestire la maglia della Pallacanestro Reggiana. Ho sempre avuto la sensazione che la mia esperienza in biancorosso non fosse finita con la passata stagione, anzi, sono estremamente motivato ed ho continuato a lavorare anche quest’estate sul mio corpo per farmi trovare pronto a disputare un grande campionato. Penso che Reggio Emilia sia la città ideale per proseguire la mia carriera, anche in virtù del fatto che mi sono trovato meravigliosamente in un’organizzazione di alto livello come quella della Pallacanestro Reggiana e con un coach come Caja, con cui il feeling è stato immediato. Non vedo l’ora di ritornare in campo, sperando di avere, a differenza della scorsa stagione, anche il pubblico sugli spalti al nostro fianco”.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Reggiana