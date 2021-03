Ufficiale: Reggio Emilia esonera coach Antimo Martino dopo il KO con Trieste

Pallacanestro Reggiana comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore della prima squadra coach Antimo Martino.

Insieme a lui, non farà più parte dello staff tecnico anche l’assistente allenatore Alessandro Lotesoriere.

Pallacanestro Reggiana porge a coach Martino ed al suo assistente Lotesoriere i ringraziamenti per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso di questi mesi in biancorosso e rivolge a loro un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

La squadra da oggi è stata affidata temporaneamente al vice allenatore Federico Fucà, coadiuvato dal Responsabile del Settore Giovanile Andrea Menozzi.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Reggiana

Foto: pallacanestroreggiana.it

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.