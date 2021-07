Ufficiale: Tortona conferma anche l’americano Jamarr Sanders

Negli occhi e nel cuore abbiamo ancora la sua freddezza nel momento decisivo di Gara 5, quando ha segnato i tiri liberi decisivi per la promozione in Serie A. Il nostro percorso con Jamarr Sanders proseguirà anche nella stagione 2021/22, la terza in maglia bianconera.

Arrivato a Tortona alla fine di gennaio 2020, Jamarr ha finora indossato la canotta con il Leone sul petto in 57 partite – suddivise tra tutte le competizioni – contribuendo in modo determinante alla vittoria del campionato. Suo il canestro decisivo allo scadere di Gara 5 dei quarti di finale con Ravenna, sua la palla recuperata nei secondi conclusivi di Gara 4 contro l’Eurobasket Roma che è valsa la qualificazione alla finale, suoi infine i liberi che hanno decretato la promozione in Serie A in Gara 5 contro Torino.

Glaciale nei momenti decisivi di un’annata in cui ha segnato 12 punti di media a gara nei playoff, Jamarr continuerà a indossare il bianconero del Derthona.

ʺSono felice di tornare a Tortona – le parole di Sanders – che nell’ultimo anno e mezzo è diventata la mia casa. Sono entusiasta di iniziare una nuova avventura con questo Club, con lo staff tecnico, i miei compagni e i tifosi. Forza Leoni!ʺ.