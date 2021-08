Ufficiale: Trento chiude il roster con il centro ex Lakers Johnathan Williams

La Dolomiti Energia Trento chiude il roster 2021-22 con l’arrivo di Johnathan Williams, centro statunitense di 206 centimetri per 103 chilogrammi.

Nato il 22 maggio 1995 a Memphis, Tennessee, Williams è un prodotto di Gonzaga University, dove si è trasferito per i suoi anni da junior e senior dopo aver studiato per due anni a Missouri: terminata l’esperienza universitaria con una stagione da 13,4 punti e 8,5 rimbalzi di media in 37 partite giocate, Johnathan firma con i Los Angeles Lakers e nella stagione 2018-19 gioca 23 partite in NBA (6,8 punti e 4,3 rimbalzi a serata) e altre 35 in G-League con l’affiliata dei gialloviola in cui viaggia a 15,7 punti e 8,7 rimbalzi.

Nel 2019 arriva la prima esperienza europea con la maglia del Maccabi Rishon LeZion: tra campionato israeliano ed EuroCup Williams gioca 18 partite segnando oltre 12 punti e raccogliendo quasi 9 rimbalzi di media, prestazioni che gli valgono un’altra chiamata NBA, questa volta ai Washington Wizards con i quali scende in campo in altre 14 sfide della massima lega mondiale.

Nel 2020 si accasa al Galatasaray, e anche in Turchia si mette in luce chiudendo con 10,3 punti e 7,3 rimbalzi di media tra campionato e FIBA Basketball Champions League; a febbraio si trasferisce in Germania, ai Niners Chemnitz, con cui termina la stagione 2020-21. Nel suo palmares anche un oro ai campionati americani Under 16 e ai mondiali Under 17 con gli Stati Uniti.

LELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTO): «Johnathan Williams è un lungo che abbiamo seguito durante tutta l’estate, un centro atletico e un ottimo rimbalzista: è un giocatore di squadra, e ha tutte le caratteristiche che pensiamo si sposino bene con l’idea di squadra che volevamo e che abbiamo costruito. Anche alla luce delle operazioni precedenti e dei giocatori che avevamo già aggiunto al roster, Johnathan si completa perfettamente con il resto del gruppo. È uscito da un college importante come Gonzaga con ottime credenziali, in questi giorni si stava giocando le sue opportunità di trovare spazio in NBA, siamo felici che abbia scelto di venire a Trento per rilanciare ulteriormente le sue ambizioni».

Fonte: ufficio stampa Aquila Basket Trento

