Ufficiale: Trieste rescinde con Ike Udanoh

Allianz Pallacanestro Trieste comunica di avere risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con l’atleta Ike Udanoh.

Il giocatore aveva sin qui viaggiato a una media di 7.2 punti e 4,3 rimbalzi a partita.

La società ringrazia Ike per il contributo fornito alla squadra in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

