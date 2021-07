Ufficiale: Virtus Bologna, sotto canestro arriva Kevin Hervey

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo per due anni con Kevin Hervey.

Le prime dichiarazioni di Kevin Hervey con la maglia di Virtus Segafredo: “Sono molto contento di arrivare in questo Club e di far parte di una grande squadra. Ci vediamo presto a Bologna per prenderci le nostre vittorie”.

Le parole del Direttore Generale Paolo Ronci: “Volevamo aggiungere fisicità e qualità atletiche in una posizione chiave come quella del numero 4, pur cercando di mantenere capacità di aprire il campo con la pericolosità al tiro, anche da tre punti. Hervey ha queste caratteristiche ed ha l’età, è un 1996, per poter migliorare tutto il proprio potenziale. Dai colloqui che abbiamo avuto con lui, abbiamo percepito grande conoscenza del mondo Virtus Segafredo e voglia di sceglierci. Diamo il benvenuto a Kevin, che ha sottoscritto un contratto al 30 giugno 2023”.

Ala forte di 207cm, Kevin Hervey nasce ad Arlington, in Texas, il 9 luglio 1996.

Ha giocato per quattro anni in NCAA con la canotta dell’Università del Texas; nel periodo del College, Hervey diviene il miglior rimbalzista nella storia dell’università, il secondo miglior realizzatore di sempre e il quinto per tiri da tre punti segnati, oltre ad inanellare 36 doppie-doppie, numero più alto mai registrato fino ad ora nella storia del College.

Nel 2018 è stato selezionato al draft NBA da Oklahoma: con la canotta dei Thunder ha giocato per due stagioni tra la prima squadra e la G-League.

Nella stagione appena conclusa ha indossato la canotta del Lokomotiv Kuban, chiudendo la sua annata nel campionato russo con 10.4 punti di media in regular season e 16 nel corso dei playoff.

Avversario della Virtus Segafredo Bologna in EuroCup, nella stagione 2020/2021 ha chiuso la sua esperienza europea con 12.4 punti, 7 rimbalzi e 2 recuperi di media a partita.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Kevin Hervey nella grande famiglia bianconera.

Fonte: ufficio stampa Virtus Bologna