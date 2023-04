Ufficiali le sanzioni a Partizan e Real: diversi giocatori salteranno gara-3

Il Giudice Disciplinare Indipendente di Euroleague Basketball, dopo aver esaminato gli incidenti di Gara 2 della serie di playoff tra Real Madrid e Partizan Mozzart Bet Belgrade, ha emesso le seguenti decisioni.

Real Madrid e Partizan Mozzart Bet Belgrade hanno ricevuto una multa di 50.000 euro ciascuna per il comportamento antisportivo di entrambe le squadre che ha impedito la normale conclusione della partita ai sensi dell’articolo 29.1.a) del codice disciplinare di Euroleague Basketball

Guershon Yabusele è stato sanzionato con una sospensione di 5 partite ai sensi dell’articolo 27.1.a) del codice disciplinare di Euroleague Basketball

Kevin Punter è stato sanzionato con una sospensione di 2 partite ai sensi dell’articolo 27.1.a) del codice disciplinare di Euroleague Basketball

Gabriel Deck è stato sanzionato con una sospensione di 1 partita in conformità con l’articolo 27.1.a) del codice disciplinare di Euroleague Basketball

Matthias Lessor è stato sanzionato con una sospensione di 1 partita ai sensi dell’articolo 27.1.a) del codice disciplinare di Euroleague Basketball

Le decisioni di cui sopra non sono soggette ad appello, a causa della natura del procedimento eccezionale per essere avvenuta in una fase di playoff.

Insomma, quello che probabilmente paga più di tutti è Kevin Punter che sicuramente non giocherà gara-3 e potrebbe non giocare la semifinale delle Final Four di Kaunas.

