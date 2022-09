Ulteriori dettagli sul basket in tv in chiaro

Il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, ha svelato ulteriori dettagli riguardo la trasmissione del basket in tv in chiaro nella prossima stagione.

Ci saranno due match per turno su Eurosport, come preannunciato, mentre una sarà visibile gratuitamente su un altro canale del gruppo Discovery. Una partita per giornata verrà trasmessa anche su DMAX (canale 32) e una gara al mese andrà in diretta anche su Nove. Non ci sarà, perciò, una partita a settimana su questo canale, come era emerso ieri mentre tutte le sfide si potranno vedere in streaming su Eleven Sports.

Gandini lo ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione, nella quale ha svelato anche la città che ospiterà le Final Eight di Coppa Italia 2023.