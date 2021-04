Ulteriori dettagli sul sistema delle licenze nella Serie A di basket

Anche la Serie A di basket introdurrà un sistema di licenze. Dai dettagli emersi nei giorni scorsi si è capito che in realtà si tratterà di requisiti più stringenti di quelli attuali per essere ammessi al campionato.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport precisa ulteriormente alcune caratteristiche necessarie a ottenere la licenza.

Dovrà esserci un rapporto non superiore a un certa soglia fra indebitamento e ricavi nel bilancio della stagione precedente. Una quota che sarà aumentata per le neopromosse. Il tetto minimo di spesa dovrebbe essere fissato a 2.5 milioni, almeno inizialmente.

Dovranno essere depositati tutti i contratti di sponsorizzazione, i quali dovranno coprire almeno il 50% del budget all’atto dell’iscrizione. Entro il 30%, poi, bisognerà dimostrare di aver firmato accordi commerciali per l’80% del proprio fatturato.

Confermate le indiscrezioni precedenti per quanto riguarda giovanili e settore femminile.

Non è chiaro, però, se queste norme entreranno in vigore già dalla prossima stagione. Secondo il CdS lo scenario più probabile è che vengano posticipate, addirittura di due anni. Altro aspetto non ancora definito è quello delle sanzioni per il mancato rispetto di una o più di queste indicazioni. In un primo momento, infatti, sembrava certo che queste regole diventassero vincolanti per l’iscrizione al campionato. Adesso, invece, sembra possibile che le pene possano essere “semplici” multe o penalizzazioni.

