Ultima giornata di regular season LBA: la preview dei match.

Termina nel weekend la stagione regolare di LBA. Accoppiamenti play-off da definire in base ai risultati che matureranno nell’ultima giornata, altri verdetti sono già ufficiali.

La scorsa giornata ha determinato la matematica retrocessione di Scafati e Pistoia, franchigie che si portano dietro rancori per aver adoperato scelte completamente sbagliate su più fronti. I toscani hanno vissuto un anno infernale sotto la gestione scellerata di Rowan, protagonista di una serie di comportamenti molto distanti dai lumi della ragione e del buonsenso, oltre ad aver accumulato debiti per i quali si è rischiato il fallimento; i campani retrocedono per aver tagliato Stewart e Gray, due dei migliori americani del campionato, a causa di situazioni extra-campo che potevano essere gestite diversamente.

Alcuni match di giornata sono ininfluenti a fini di classifica e non promettono agonismo allo stato puro; altri sono determinanti per gli accoppiamenti play-off LBA.

PALL. TRIESTE – DINAMO SASSARI

I friulani sono una delle sorprese dell’anno. Il roster è ben lontano, in termini di valore tecnico, da quello di una normale neopromossa, ma va da’ atto soprattutto allo splendido lavoro di Christian. In casa Trieste è una macchina da guerra, difenderà la sesta posizione dal tentativo di sorpasso di Reggiana (che gioca in casa contro Pistoia), ha dunque buone motivazioni per portare sul parquet tanta intensità. Sassari è fuori dalla zona play-off, al netto di tutto parte sfavorita. Palla a due Sabato 10 Maggio ore 20.00.

NAPOLI BASKET – DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Il pubblico partenopeo renderà omaggio ai suoi beniamini per la salvezza ottenuta e saluterà calorosamente il presidente Federico Grassi, pronto a cedere la proprietà alla new entry Matt Rizzetta (anch’egli presente al palazzo). Trento è almeno quarta, se vince dovrà sperare nella sconfitta interna di Brescia con Treviso per scavalcarla e conquistare il terzo posto. Sarà una partita vera, non una semplice passerella. Il pronostico tende leggermente verso Napoli per la gran prestazione espressa a Tortona settimana scorsa. Palla a due Sabato 10 Maggio ore 20.30

CREMONA BASKET – DERTHONA BASKET

E’ una partita passerella in cui troveranno spazio i giocatori meno utilizzati e ci sarà l’esordio di qualche giovane. Cremona si è salvata vincendo lo scontro diretto con Pistoia domenica scorsa, spegnendo l’impeto dei toscani che sognavano un clamoroso epilogo dopo il successo inaspettato a Venezia. Tortona ha vanificato un ottimo inizio stagione con troppi risultati negativi negli ultimi due mesi, non ultimo quello in casa contro Napoli. Squadra con gerarchie rimaste acerbe ed energie prosciugate dall’impegno parallelo in BCL. Cremona favorita nel pronostico. Palla a due Domenica 11 Maggio ore 18.15.

OLIMPIA MILANO – GIVOVA SCAFATI

Turnover per Messina? Probabilissimo. Milano è quinta matematicamente e sfiderà una tra Trento e Brescia con fattore campo a sfavore sin dai quarti di finale. La RS dei meneghini è stata deludente, troppe sconfitte esterne e mai come quest’anno il livello del campionato sembra essersi alzato abbastanza per garantire imprevedibilità nella lotta ai piani alti. Scafati gioca per l’orgoglio, ma il pronostico va comunque verso i padroni di casa. Palla a due Domenica 11 Maggio ore 18.15.

PALL. BRESCIA – NUTRIBULLET TREVISO

Peppe Poeta è candidato al riconoscimento di miglior allenatore della RS. La sua Brescia è stata una rullo compressore per larghi tratti dell’anno e nelle poche sconfitte maturate ha lottato fino all’ultima sirena. Il percorso di Magro ha trovato un’ottima continuità e i rinnovi di gran parte del roster attuale manifestano l’intenzione di continuare sulla stessa strada. Treviso conclude una stagione tutto sommato positiva fatta di alti e bassi, con l’obiettivo minimo salvezza mai in discussione. Brescia favorita, ha tutto l’interesse di vincere per saldare il terzo posto e scongiurare l’accoppiamento ai quarti con Milano.

PALL. REGGIANA – PISTOIA BASKET

Reggiana se conclude in settima troverà una tra Bologna e Trapani. Spera in un successo di Sassari a Trieste, che abbinato a una contestuale vittoria propria regalerebbe a Priftis il sesto posto (accoppiamento con Brescia o Trento). In ogni caso, la scalata nei play-off sarà complicatissima sin dal primo turno. Pistoia gioca per la bandiera da ormai 2 mesi, è matematicamente retrocessa ma ha saputo dimostrare già contro Napoli e Venezia di avere valori sportivi encomiabili. Reggiana stra-favorita. Palla a due Domenica 11 Maggio ore 18.15.

UMANA REYER VENEZIA – PALL. VARESE

Deludentissimo il finale di RS per Spahija &co. Il suicidio interno con Pistoia e la sconfitta nel derby a Treviso hanno compromesso la rimonta imbastita da metà stagione circa (vincendo questi due match poteva chiudere in sesta posizione). L’ottavo posto è matematico e la sfidante sarà una tra Bologna e Trapani, con fattore campo a sfavore. Varese gioca con grande spensieratezza dopo aver ottenuto la salvezza e ne ha già fatto le spese Trieste domenica scorsa. Potrebbe venir fuori un risultato inaspettato (il match è ininfluente a fini della classifica LBA), ma ad oggi Venezia parte leggermente favorita.

VIRTUS BOLOGNA – TRAPANI SHARK

Da una parte il conservatore, dall’altra il rivoluzionario. Bologna – Trapani è una sfida super-affascinante e potrebbe essere un antipasto dell’ eventuale finale. Sono prime entrambi pari-merito, chi vince termina la rs al primo posto e sfiderà Venezia, chi perde termina seconda e sfiderà una tra Reggiana e Trieste. Ma, paradossalmente, arrivare primi potrebbe avere più svantaggi che vantaggi, poiché si va dalla parte del tabellone di Milano, con il rischio di affrontarla già in semifinale. Virtus Bologna di un pelo favorita. Palla a due Domenica 11 Maggio ore 18.15.

QUINTETTO DI GIORNATA LBA

Coach: Peppe Poeta

Quintetto base: Jacob Pullen, Denzel Valentine, Payton Willis, Toko Shengelia, Momo Faye.

Panchina: Davide Alviti, Giordano Bortolani, Davide Moretti, Andrea Mezzanotte, Ismael Kamagate.

Leggi anche: Virtus Bologna, c’è una speranza per la permanenza di Shengelia?