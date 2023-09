Ultimatum Damian Lillard: Miami Heat o sciopero

Potrebbe concludersi malissimo la lunga storia d’amore fra i Portland Trail Blazers e Damian Lillard.

Dame vuole fortemente lasciare l’Oregon: a 33 anni è intenzionato a giocarsi seriamente le chance di vincere il titolo. Di fatto non le ha mai avuto con la maglia di Portland a adesso ha deciso di cambiare aria.

Lillard, però, non sembra disposto ad accasarsi in una contender a caso. Vuole solamente i Miami Heat. E sembra pronto a non presentarsi al training camp di qualsiasi altra squadra dovesse acquisirlo tramite trade. Doccia gelata per i Toronto Raptors, accreditati da molti insider americani come seria pretendente a Lillard.

In sostanza, come puntualizza Shams Charania, ci sono solamente due squadre in cui Lillard potrebbe giocare il prossimo anno: Portland o Miami.