ULTIM’ORA – È morto Giorgio Armani

Giorgio Armani è morto all’età di 91 anni. L’annuncio arriva direttamente dalla sua maison. Ci lascia così uno degli imprenditori più grandi nella storia d’Italia, un autentico simbolo dell’eccellenza del nostro Paese in tutto il Mondo.

Da decenni ormai Armani era entrato nel mondo del basket acquisendo l’Olimpia Milano nel 2008. Con lui i biancorossi sono tornati al vertice in Italia dopo anni difficili vincendo cinque scudetti e la Coppa Italia per quattro volte.

