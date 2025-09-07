ULTIM’ORA – Italbasket, Gianmarco Pozzecco si è dimesso

Gianmarco Pozzecco annuncia il suo addio alla Nazionale.
Il Poz non sarà più il ct dell’Italbasket. Lo ha annunciato lui stesso in conferenza stampa, dopo la sconfitta negli ottavi degli Europei contro la Slovenia.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
