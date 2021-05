Umana Reyer Venezia, pronto il colpo Tyler Cain per la prossima stagione?

L’Umana Reyer Venezia sta già pensando alla prossima stagione e il primo nome sul taccuino del presidente-general manager Federico Casarin è quello di Tyler Cain, centro in forza a Pesaro ed ex Germani Brescia e Openjobmetis Varese. Quasi certamente il centro americano non resterà nelle Marche dopo l’egregia stagione con la VL e, secondo quanto riportato da Sportando, a oggi sono altissime le chance che Tyler Cain si possa trasferire alla Reyer Venezia.

Gašper Vidmar e Isaac Fotu hanno spesso tradito le aspettative, specialmente il secondo, che quest’anno non si è quasi mai visto in campo. Proprio per questo motivo è necessario per i lagunari inserire a roster un altro centro che possa dare il cambio a Mitchell Watt, fortissimo ma non può giocare sempre più di 30 minuti a partita. Cain è il prototipo di giocare di Venezia: molte forte, con mentalità vincente e che non crea mai problemi all’interno del gruppo squadra.

Sempre nel reparto lunghi, nelle scorse settimane si è vociferato un addio di Valerio Mazzola per far posto a Jeff Brooks, il quale verrebbe sostituito da Nicolò Melli a Milano. E poi c’è il capitolo Stefano Tonut da affrontare. Se resterà, sarà un mercato per la Reyer. Se se ne andrà, la musica sarà diversa.

LEGGI ANCHE: Multa alla Fortitudo Bologna ma ci sono tre club con grossi problemi economici

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.