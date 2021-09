Umberto Gandini: “Daremo battaglia finché non ci sarà il 100% di capienza”

CAPIENZA DEI PALASPORT

“C’è stata una buona affluenza di pubblico in questa Supercoppa ma è un dato che non può esaltarci, non avendo potuto contare sul 100% di capienza. Tutto questo è dovuto anche al messaggio arrivato dal Governo, fuorviante, legato alla limitazione della capienza. Abbiamo la percezione che ci sia una diversità nel trattare questo argomento, in base allo sport a cui ci si riferisce: essendo un forte sostenitore della cultura sportiva, e vista la presenza di impianti e strutture indoor importanti nel nostro paese, mi auguro che, in tempi brevi, si arrivi al 100% di capienza, con la possibilità di ingresso nei palazzetti per tutti i possessori di green pass. Vedendo le immagini relative al campionato scorso, coi seggiolini vuoti e senza pubblico presente sugli spalti, mi sono augurato di non trovarmi più una situazione del genere. Per noi la battaglia continua, finché non riusciremo a riempire nuovamente i Palasport”.