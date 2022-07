Umberto Gandini è stato confermato presidente di LBA fino al 2025

La Legabasket proseguirà con Umberto Gandini come presidente. Nominato nel 2020, Gandini rimarrà in carica almeno fino al 2025 in seguito al voto di oggi in Assemblea di Lega, con 14 voti favorevoli: la Virtus Bologna non ha votato in quanto non presente, come riportato da Alessandro Maggi di Sportando.

L’Assemblea di Legabasket rinnova la fiducia al presidente Umberto Gandini sino al 2025. 14 voti a favore del dirigente pur nei dubbi avanzati in fase di confronto da Milano e l’astensione della Virtus Bologna che di fatto ha “disertato” l’assemblea — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) July 9, 2022

“La riconferma di Gandini è il risultato della convinzione e della condivisione delle Società per il lavoro svolto in questi anni di sua presidenza. In bocca al lupo al rieletto Presidente e a tutte le società della nostra Serie A” ha dichiarato Gianni Petrucci, commentando la notizia.

Nell’Assemblea è anche stato discusso il tema dei diritti televisivi, visto che al momento ci sono state solo tre offerte: Eleven Sports, Discovery e MediaPro. Non è chiaro come verranno gestiti i diritti free, visto che la Rai non ha presentato offerte (i giornalisti dell’emittente nazionale hanno manifestato tutta la propria delusione con un comunicato). La scadenza per prendere una decisione è fissata per l’11 luglio.