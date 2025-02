Umberto Gandini: “La NBA sbarcherà in Europa, succederà. Dobbiamo capire come”

Umberto Gandini, presidente della LBA, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha affrontato il tema caldo dell’espansione della NBA in Europa. Secondo Gandini, l’arrivo della NBA nel continente europeo è ormai una certezza ed è solo questione di tempo per vederlo realizzato.

“Se ne parla tanto e succederà. Il punto è che non sappiamo come deciderà di entrare: se con una lega chiusa, creando franchigie, oppure appoggiandosi ai grandi club esistenti, ai grandi mercati e dove ci sono le strutture adatte” ha detto il numero uno di LBA.

Gandini ha poi sottolineato che la NBA collaborerà con la FIBA, la federazione internazionale di pallacanestro, e che l’intenzione non è quella di snaturare il sistema europeo. Ha inoltre confermato che la NBA abbia già avviato contatti con alcune società di EuroLega, in particolare quelle legate al calcio, come il Real Madrid, ed è per questo che i Blancos non hanno ancora firmato la nuova licenza di Eurolega.

Un incontro decisivo è previsto per marzo, quando si delineeranno maggiori dettagli sull’ingresso della lega americana in Europa. “Il mio problema è difendere il sistema del weekend assegnato ai campionati” ha proseguito Gandini, che ha aggiunto di aver discusso di questo tema con Adam Silver, commissioner della NBA, e con Mark Tatum, vice commissioner responsabile dello sviluppo internazionale.

Il “merito sportivo” è sempre stato il cavallo di battaglia della FIBA e dei singoli campionati contro l’espansione dell’EuroLega, un campionato che per larga parte funziona a licenze, quindi un sistema chiuso. Da quanto emerso in queste settimane sembrerebbe che la NBA abbia in mente un sistema simile, ma ciò andrebbe in controtendenza con quanto affermato fino ad ora dalla FIBA e di cui anche Umberto Gandini si fa promotore.

