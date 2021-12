Umberto Gandini posta un video di un mezzo pubblico affollato e critica il Governo

La Legabasket, quando ripartirà (non il 2 gennaio, visto che il turno è stato rinviato in toto), lo farà con una affluenza nei palazzetti al 35%. Questa è stata la decisione del Governo per far fronte al rapido aumento di casi di Covid-19 negli ultimi mesi. Umberto Gandini, presidente di LBA, non l’ha presa bene ed ha risposto via social, pubblicando un video di un mezzo pubblico affollato.

“E il problema sta nella capienza dei palazzetti?” ha scritto Gandini, evidentemente furioso per un altro sgambetto allo sport e soprattutto al basket.

E poi il problema sta nella capienza dei palazzetti ? 🤔 pic.twitter.com/sCNQe56tXM — Umberto Gandini (@UmbertoGandini) December 31, 2021