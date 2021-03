Umberto Gandini ringrazia Cantù per la sportività e la collaborazione nel non rinviare il derby nonostante il Covid

Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha diffuso la seguente nota in merito alla decisione della Acqua S.Bernardo Cantù di scendere in campo oggi nella gara contro l’A|X Armani Exchange Milano nonostante, per la positività al Covid 19 dei suoi allenatori, avrebbe potuto ottenere il rinvio della gara.

“Intendo ringraziare pubblicamente la Acqua S.Bernardo Cantù per il grande spirito di comprensione, collaborazione e sportività dimostrato in questa occasione. Si tratta di una scelta esemplare della capacità di porre gli interessi collettivi al di sopra di quelli individuali, avendo come primo obiettivo il bene comune che come Lega ci siamo posti sin dall’inizio del campionato per dare ai nostri appassionati una stagione possibilmente completa e da portare a termine anche tra mille sacrifici e difficoltà, consci del ruolo anche sociale del nostro sport.

Sottolineo allo stesso tempo come anche in questa gara, come in tutte le altre disputate e da disputare, solo chi risulta negativo ai controlli previsti dai protocolli sanitari in vigore potrà scendere in campo” .

Fonte: LBA

