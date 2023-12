UMILIAZIONE dell’Unicaja Malaga a un malcapitato Barcelona

Dopo il caloroso benvenuto a Dario Brizuela, l’Unicaja Malaga ha concluso in bellezza il suo 2023 con una vittoria sul Barcelona. Superando un inizio stentato con una prestazione dominante, la squadra di casa ha vinto per 91 a 71 contro un impotente team catalano.

Will Thomas ha messo a referto 16 punti, di cui 11 nel secondo quarto, quando la squadra guidata da Ibon Navarro ha spostato l’inerzia della partita. Dylan Osetskowski ha realizzato 15 punti con 5/8 dal campo, comprese 3 triple, nel 16° turno della regular season della Liga Endesa spagnola.

Brizuela, 29 anni, ha trascorso gli ultimi quattro anni nella squadra di Malaga, prima di passare al gigante catalano a luglio. Il vincitore della Copa del Rey 2023 con il suo precedente club, al ritorno all’Arena Jose Maria Martin Carpena, è stato accolto dai tifosi che hanno intonato il suo nome durante le presentazioni della squadra. Alla fine ha realizzato 5 punti e 2 assist, giocando 16 minuti nella partita persa.

Non si è trattata di una sconfitta del tutto inaspettata perché i malaghegni si trovano al secondo posto in classifica in Liga spagnola, con 3 sconfitte, dietro solo al Real Madrid, che ha perso una gara soltanto proprio contro l’Unicaja Malaga, a dimostrazione della forza del roster andaluso.

