Un altro apprezzamento importante per Collin Sexton

L’avvio di stagione eccezionale di Collin Sexton sta facendo sì che all’interno della NBA la considerazione nei suoi confronti stia aumentando esponenzialmente.

Il prodotto di Alabama è l’assoluto protagonista dell’ottimo avvio di stagione dei Cleveland Cavaliers che attualmente vantano un record di 4-2 e recentemente ha eguagliato LeBron James in quanto alle statistiche fatte registrare nelle prime sei partite di campionato.

Adesso per Sexton è arrivato un altro riconoscimento importantissimo, quello di Dwayne Wade: “Ormai ha capito come funziona – scrive l’ex leggenda dei Miami Heat -, adoro vedere i giovani che riescono a crearsi la loro strada all’interno della NBA. Tenetelo d’occhio”.

Collin Sexton has figured it out! I love watching guys come into their own. Keep an eye on him everyone!

