Un altro grosso scambio in NBA: James Wiseman ai Pistons

James Wiseman solo due anni fa era stato seconda scelta assoluta al Draft per i Golden State Warriors. Doveva essere la pietra angolare intorno alla quale ricostruire i Dubs, che però hanno ri-vinto senza di lui e ora lo salutano. Wiseman è stato infatti ceduto ai Detroit Pistons nell’ambito di una trade a tre squadre con il coinvolgimento degli Atlanta Hawks.

Nello scambio, gli Warriors ricevono 5 scelte del secondo turno al Draft. A Detroit va appunto Wiseman, mentre Atlanta prende Saddiq Bay dai Pistons.

In questa stagione Wiseman ha segnato solo 6.9 punti di media finora, dando l’impressione di poter stare in campo solo per brevissimi tratti e giocando in totale 21 partite.