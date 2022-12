Un altro indizio che porta alla creazione delle “Final Eight” in NBA

La NBA da tempo sta valutando l’ipotesi di istituire un secondo trofeo da assegnare nel corso della regular season. Una sorta di Final Eight, basato sul modelle delle Coppe nazionali europee che la lega americana osserva con molto interesse.

Nessuna ufficialità ancora ma altri indizi che fanno pensare a questa novità già dalla prossima stagione, insieme alla volontà di ridurre, almeno un po’, l’impegno dei giocatori.

Secondo Shams Charania, la prossima stagione dovrebbe partire il 24 Ottobre 2023, una settimana dopo gli ultimi due anni, per concludere la regular season il 14 Aprile. Un totale di 80 partite per tutte le squadre, due in meno del solito. Una novità, questa, che spiana la strada al nuovo “in-season tournament” che vedrebbe coinvolte le otto formazioni con il miglior record a un certo punto dell’annata. Le due finaliste del torneo sarebbe le uniche a giocare più partite di adesso prima dei playoff, arrivando a 83.

NBA informed teams today that the 2023-24 season will start on Oct. 24, 2023, and conclude April 14, 2024.

Noteworthy: If/when In-Season Tournament is approved, initial schedule will have 80 games per team; remaining games scheduled after eight teams advance to knockout rounds.

