La Summer League NBA del 2022 si colora sempre più di azzurro. Italia assoluta protagonista di questa edizione del torneo estivo di Las Vegas.

Fari puntati, ovviamente, sulla scelta n.1 dell’ultimo Draft, Paolo Banchero. Ma spazio anche ai playmaker Matteo Spagnolo e Alessandro Pajola, entrambi autori di un ottimo esordio. Poi in Nevada c’è anche Gabriele Procida, aggregato ai Detroit Pistons senza poter giocare dopo la firma del nuovo contratto con l’Alba Berlino.

Ma non è finita qui. C’è anche un altro italiano a Las Vegas. Come anticipato da Sportando, si tratta dell’allenatore Marco Esposito, reduce dallo scudetto come assistente di Messina all’Olimpia Milano e pronto alla nuova esperienza con Reggio Emilia. Per lui l’opportunità di far parte dello staff degli Washington Wizards, agli ordini di Zach Guthrie. La franchigia della capitale esordirà questa notte contro i Pistons.

