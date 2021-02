Un altro lutto in famiglia per Mike James: stavolta il CSKA Mosca lo autorizza a partire

Inizio di 2021 davvero terribile per Mike James, che dopo la perdita del nonno poche settimane fa ora deve sopportare un altro lutto familiare. La notizia l’ha data il CSKA Mosca annunciando che, per questo motivo, l’americano sarà assente dai prossimi impegni sportivi.

Una inversione di rotta rispetto a quanto avvenuto un paio di settimane fa, quando il club russo aveva deciso di trattenere James a Mosca, impedendogli di presenziare al funerale del nonno e generando le sue ire che poi avevano avuto come conseguenza l’esclusione del giocatore dalle attività di squadra per qualche giorno, rischiando anche la risoluzione contrattuale.

Mike James to miss the upcoming games

Our team’s guard @TheNatural_05 was forced to leave to the USA due to another loss in his family that requires his presence.

We express our deepest condolences to Mike.#CSKAbasket pic.twitter.com/1S78QEJGQx

— CSKA Moscow (@cskabasket) February 8, 2021