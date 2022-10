Un altro record per Banchero ma anche un’altra sconfitta

Non si sbloccano gli Orlando Magic, che lottano ma perdono anche la terza gara stagionale, in casa contro i Boston Celtics. In una serata dominata da Jayson Tatum, autore di 40 punti, Paolo Banchero si è comunque distinto con 23 punti. Non è stato un match semplice per il futuro azzurro, che contro una delle migliori difese NBA ha tirato 6/18 ed ha avuto -16 di plus/minus.

I 23 punti però hanno permesso a Banchero di stabilire un altro record. È infatti la sua terza partita su tre oltre i 20 punti segnati, qualcosa che sono riusciti a fare solo altre 3 prime chiamate assolute nella storia NBA, e tutte negli anni ’60. Elvin Hayes segnò almeno 20 punti per le prime 10 partite della sua carriera nella stagione 1968-69, Oscar Robertson ci riuscì per le prime 6 nella stagione 1960-61, mentre Walt Bellamy per le prime 3 nella stagione 1961-62.

Banchero ha staccato LeBron James, che nella sua terza partita della carriera si fermò a 8 punti, dopo averne segnati rispettivamente 25 e 21.

.@OrlandoMagic forward @Pp_doesit has 21 PTS tonight vs. Boston (3:19, 4th quarter). Banchero becomes the 4th #1 pick in @NBAHistory to score 20+ in his first three games. 🏀E. Hayes, 10 (1968-69)

🏀O. Robertson, 6 (1960-61)

🏀W. Bellamy, 3 (1961-62)#MagicTogether #NBARooks — Orlando Magic PR (@Magic_PR) October 23, 2022