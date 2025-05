Un altro talento va in NCAA: anche Denis Badalau vola al college

Prosegue la “fuga” di talenti dall’Europa (e dall’Italia) verso la NCAA e i college americani, ormai forti di poter retribuire i giocatori molto più di quanto riceverebbero nelle rispettive squadre. Dopo Achille Lonati a St. Bonaventure e Dame Sarr che sta visitando vari atenei prestigiosi prima di ufficializzare la propria decisione, anche Denis Badalau ha scelto di giocare nei Rutgers Scarlet Knights, squadra di buon livello in Division I.

Badalau, ala rumena classe 2006, ha totalizzato 4 partite in LBA con l’Aquila Basket Trento di coach Paolo Galbiati in questa stagione, segnando 2.8 punti di media. La migliore prestazione è arrivata all’ultima di stagione regolare: 11′ in campo e 8 punti, finora career-high.

Rutgers quest’anno ha prodotto uno dei migliori prospetti del prossimo Draft: Dylan Harper, che aspira alla seconda scelta assoluta.