Un club di EuroLega sta provando a convincere Gianmarco Pozzecco

Settimana scorsa, quando Venezia aveva appena esonerato Walter De Raffaele, come successore del due volte campione d’Italia era emerso anche il nome di Gianmarco Pozzecco. Alla fine in laguna è arrivato il croato Neven Spahija, ma ora il Poz è oggetto dei desideri di un club di EuroLega.

Secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, Pozzecco avrebbe ricevuto già due offerte dal Panathinaikos, una delle squadre più in crisi della massima competizione europea. I biancoverdi sono terz’ultimi, lontanissimi dalla zona Playoff con un record di 8-16.

Il Panathinaikos è attualmente allenato da Dejan Radonjic, già più volte messo in discussione in questa stagione. Secondo quanto riportato comunque Pozzecco per ora avrebbe rifiutato le offerte greche per rimanere concentrato solo sugli Azzurri e sulla sua famiglia. Tra poco infatti nascerà la sua prima figlia.

Foto: FIBA